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Педро Паскаль сфотографировался возле закрытых дверей выставки о самом себе

Актер Педро Паскаль не смог попасть на посвященную ему выставку в Великобритании

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Испанский актер Педро Паскаль не смог посетить выставку о самом себе в британском городке Маргейт, так как пришел в нерабочий день — воскресенье. Об этом пишет CNN.

Звезда сериала «Одни из нас» решил посетить мероприятие с блогерами Робертом Диаментом и Расселом Тови, однако обнаружил только закрытые двери. Артист не растерялся и сделал селфи с товарищами на фоне галереи.

«Друзья-художники из Маргейта воссоединились», — подписал снимок Паскаль.

Они позировали на фоне черно-белого наброска Паскаля авторства художницы Хайди Джентл Баррелл, которая подписала снимок следующим образом: «Гиперфиксация СДВГ и почему это выглядит так, будто я люблю Педро Паскаля».

«Это было совершенно фантастично. Хотя я могу представить, что он немного смущен, ведь все работы посвящены ему. Я очень расстроена, что он пришел в воскресенье, когда галерея была закрыта. Я бы хотела, чтобы Роберт привел его, когда мы будем открыты», — прокомментировала ситуацию Баррелл.

Выставка состоит из 14 произведений искусства авторства Баррелл. Все они посвящены Педро Паскалю.

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