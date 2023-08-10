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Названа дата проведения премии «Эмми»

«Variety»: премия «Эмми» пройдет в январе 2024 года

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Global Look Press

75-я церемония главной американской телевизионной премии «Эмми-2023» пройдет 15 января 2024 года. Об этом сообщает Variety.

Мероприятие будет приурочено ко дню Мартина Лютера Кинга. Изначально юбилейная церемония должна была пройти 18 сентября.

27 июля стало известно, что премию «Эмми» перенесли на неопределенный срок. Причиной такого решения стали забастовки Гильдий сценаристов и актеров США.

Событие стало первым за последние 22 года случаем переноса церемонии. В прошлый раз мероприятие переносили в 2001 году после трагедии 11 сентября. Тогда церемония прошла спустя два месяца в ноябре.

Международная телевизионная премия «Эмми» основа в 1949 году. Она считается телевизионным эквивалентом «Оскара», музыкальной премии «Грэмми» и театральной премии «Тони».

12 июля 2023 года истек предыдущий трехлетний контракт, заключенный между профсоюзами актеров и голливудскими мейджорами. Стороны не смогли прийти к новому соглашению, и 13 июля началась забастовка Гильдии киноактеров и Федерации артистов телевидения и радио США.

Ранее стало известно, что звезда «Позы» продаст дом из-за забастовок актеров в Голливуде.

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