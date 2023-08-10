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Директор Гогунского назвал настоящую причину, почему актера не пустили в Грузию

Директор Гогунского Шахиди заявил, что актера не пустили в Грузию из-за Абхазии

Актера Виталия Гогунского не пустили в Грузию к девушке и на съемки, потому что до этого он съездил в Абхазию. Об этом «Газете.Ru» заявил директор артиста Табриз Шахиди. Он добавил, что сотрудники грузинской таможни вели себя доброжелательно, а сам актер не считает инцидент «трагическим».

«Данный инцидент был для Виталия, очевидно, неожиданностью. Иначе мы бы не рисковали. Но трагическим или «кошмарным» он его не считает. Конечно, дискомфорт от того, что надо немного скорректировать планы и логистику. Никаких грубых высказываний или неадекватного поведения со стороны офицеров грузинской таможни и паспортного контроля замечено не было. Весь разговор строился в доброжелательном тоне. Так как по внутренним законам Грузии граждане РФ, посетившие Абхазию, не имеют права въезда в Грузию, Виталия сопроводили обратно в самолет и он благополучно вернулся домой. Девушка, клип и друзья никуда не денутся. Они стали только ближе! А отношения стали еще крепче», — сказал он.

Накануне Telegram-канал Mash сообщил, что актера Виталия Гогунского, известного по роли Кузи в сериале «Универ», не пустили в Грузию. Канал также опубликовал видео, на котором артист летит обратным рейсом в Москву. Как сообщил автор видео, актера завели в самолет под пограничным конвоем в аэропорту Тбилиси. Гогунский должен был участвовать в съемках проекта в Грузии, но не успел выйти в город. Директор актера объяснил такое решение «политическими причинами».

Сам Гогунский рассказал, что из-за отказа во въезде не смог провести отпуск со своей девушкой.

Ранее стало известно, что Гогунский исполнит роль Кузи в продолжении «Универа».

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