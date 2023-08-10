Звезда «Гусарской баллады» уточнила информацию о своей госпитализации

Народная артистка РСФСР актриса театра и кино Лариса Голубкина опровергла сообщения о своей госпитализации. В беседе с ТАСС она уточнила, что подвернула ногу.

«Никто меня не госпитализировал, я жива здорова. Я упала, подвернулась нога, и все», — рассказала она, подтвердив, что сейчас находится дома.

О госпитализации Голубкиной со ссылкой на нее же СМИ сообщили 10 августа.

Лариса Голубкина — народная артистка РСФСР, исполнительница главной роли в фильме Эльдара Рязанова «Гусарская баллада». С 1964 года — актриса Центрального академического театра Российской армии.

В январе Лариса Голубкина рассказала, почему Рязанов выбрал ее на роль переодевшейся в кавалериста девушки Шурочки в «Гусарской балладе». Что роль ей подходит, стало ясно уже на пробах. «Когда на пробах я надела маскарадный мундир корнета, то у всех было впечатление, что я в нем родилась», — поделилась звезда.

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