Минкульт Украины опечатал четыре корпуса Киево-Печерской лавры

Комиссия Минкультуры Украины 10 августа опечатала еще четыре корпуса Киево-Печерской лавры. Об этом сообщает РИА Новости.

Несмотря на протесты верующих, опечатаны гостиничные помещения и церковные магазины.

В Украинской православной церкви (УПЦ) уже называли не подлежащим исполнению требование Минкульта Украины покинуть Киево-Печерскую лавру в трехдневный срок. В заявлении канонической УПЦ отмечается, что данное требование является безосновательным наряду с односторонним расторжением договора.

Комиссия украинского Минкульта пришла ранее к выводу, что 79 объектов лавры должны вернуться в государственную собственность.

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщал, что на территории заповедника Киево-Печерская лавра будет открыт музей гетмана Мазепы.

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