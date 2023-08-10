Звезда «Эйфории» сыграет Женщину-паука

Звезда «Эйфории» Сидни Суини подтвердила, что получила роль Женщины-паука в фильме «Мадам Паутина». Об этом она рассказала в беседе Variety.

Суини воплотит образ героини комиксов Джулии Карпентер. В частности, в основу сценария ляжет комикс «Земля-616», где у Карпентер центральная роль. Позже Карпентер станет Мадам Паутиной.

«Конечно, я была без ума от радости. Я отправилась в магазин комиксов и купила все комиксы, в которых упоминалась моя героиня», — вспоминает Суини свою реакцию на получение роли.

Актриса не сомневается, что проект будет успешным и удивит зрителей.

«Я думаю, что он будет отличаться от того, чего ожидают от картин о супергероях», — говорит она.

До этого Суини рассказала о реакции отца на постельные сцены с ее участием в сериале «Эйфория». Она призналась, что не смогла рассказать отцу о том, что в сериале присутствуют откровенные сцены с ней. «Моя мама в то время навещала меня на съемочной площадке, так что она вроде бы знала историю, и я много говорила с ней об этом. Но с отцом нет — я совсем не подготовила его к такому», — отметила Суини.

Ранее отец певицы Леди Гаги Джерманотта пожаловался на захвативших его район мигрантов.