Алена Хмельницкая рассказала, зачем Алексей Серебряков переехал в Канаду

Актриса Алена Хмельницкая на программе RTVI «Легенда» рассказала, что в 1990-х актер Алексей Серебряков уехал в Канаду ради обучения своих сыновей.

«Они поехали туда учить детей. У них есть два прекрасных сына, Степа и Даня, которые мои крестники. У одного из мальчишек там были некие проблемы, и надо было… В общем, так скажем, там более человечное отношение к детям.У нас детям с некими особенностями и проблемами очень сложно находиться в этом общеобразовательном процессе», — отметила Хмельницкая.

По словам актрисы, сейчас Серебряков с супругой живут в России, так как их дети уже получили образование и могут самостоятельно решать, чем им заниматься. Вместе с этим Хмельницкая напомнила, что по закону человек имеет право получить второе гражданство. Также актриса обратила внимание на то, что многие ее коллеги и в том числе она сама часто проводят за границей по несколько месяцев.

«Вот в 2021 году сидела четыре месяца в Мадриде, снималась… Я не понимаю, почему вокруг этого надо столько вести каких-то разговоров неясных», — резюмировала Хмельницкая.

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