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Ведущий шоу «Маска» рассказал, кого из звезд хочет увидеть в новом сезоне

Телеведущий Вячеслав Макаров признался, что ждет Нюшу и Полину Гагарину на шоу «Маска»

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Вячеслав Макаров/VK

Певец и телеведущий Вячеслав Макаров в интервью «Телепрограмме» признался, что ждет появления Нюши и Полины Гагариной на музыкальном шоу «Маска».

«Я жду Нюшу — давно и бесповоротно — и Полину Гагарину. И буду рад, если они придут к нам в проект. Мне вот задавали необычный вопрос, кем бы вы были под маской грибов. Так что пусть Полина и Нюша будут под маской опят!» — посмеялся Макаров.

Певец также отметил, что за четыре сезона шоу на сцене появилось множество разных масок. По его мнению, было бы забавно, если бы в следующем сезоне появился бы конкурсант в костюме кутикулы. Макаров считает, что сам по себе участник в костюме Пальца будет выглядеть достаточно смешно.

«На самом деле за четыре сезона было такое невероятное количество масок, что сейчас можно даже придумать, например, маску кутикулы. Представьте, выходит на сцену Палец. Это же уже смешно! Поэтому дай Бог! Если будет такой юмор, я буду только рад», — подчеркнул Макаров.

Незадолго до этого Макаров заявил, что в новом сезоне проекта выступят 14 новых участников. Он уточнил, что среди новых костюмов конкурсантов появятся Скунс и Шаурма. Телеведущий считает, что эти образы увидели свет потому, что нашлись участники, которые выбрали такие костюмы.

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