В России покажут только онлайн-версии фильмов «Барби» и «Оппенгеймер»

Зарубежные новинки «Барби» и «Оппенгеймер» выйдут в российских кинотеатрах не раньше осени, потому что голливудские мейджоры вычислили схему поставок в страну пиратских копий. Об этом пишут «Ведомости».

Основными поставщиками оказались кинотеатры из Казахстана. Применили ли им за это какие-либо санкции неизвестно. Однако теперь, говорят источники издания, найти копии голливудских фильмов «практически невозможно».

Теперь российским кинотеатрам останется только ждать, пока продукция выйдет в онлайн-кинотеатрах. При этом качество подобных фильмов и по картинке, и по звуку окажется значительно ниже их кинотеатральных версий.

Премьеры нашумевших новинок «Оппенгеймер» и «Барби» выйдут не раньше осени, однако предсказать точную дату нельзя — из-за кассового успеха онлайн релиз наверняка задержится, «цифровое окно» может достигнуть 100 дней. Обычно быстрее до проката добираются малоуспешные фильмы: ленту «Флэш» выпустили на стримингах уже через месяц после проката.

В зарубежном прокате картина «Оппенгеймер» заработала $93,7 миллиона. «Барби» собрала в прошедшие выходные $161 миллион долларов внутри страны и $182 миллиона долларов в мировом прокате.

Ранее Илон Маск из-за слова «патриархат» высмеял фильм «Барби».