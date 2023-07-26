Хью Грант подвергся критике за роль умпа-лумпы в мюзикле «Вонка» с Тимоти Шаламе, сообщает Variety.

Британский актер с карликовостью Джордж Коппен, наиболее известный по роли Сладкого купидона в сериале Netflix «Школа добра и зла», заявил, что многие его коллеги почувствовали себя ущемленными в правах после кастинга Хью Гранта на роль низкорослого умпы-лумпы.

«Актеры с карликовостью чувствуют, что нас вытесняют из индустрии, которую мы так любим. Многие люди, в том числе и я, утверждают, что артистам с карликовостью следует предлагать обычные роли в драмах и сериалах, как всем остальным. Но нам эти роли не предлагают. Получается, что одна дверь для нас закрыта, но и другую они для нас тоже не открывают», — высказался Коппен.

«Вонка» — предстоящий мюзикл режиссера Пола Кинга по сценарию, написанному им в соавторстве с Саймоном Фарнэби. Фильм является приквелом романа Роальда Даля 1964 года «Чарли и шоколадная фабрика». Роль Вилли Вонки сыграл Тимоти Шаламе.

Мировая премьера фильма назначена на декабрь 2023 года.

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