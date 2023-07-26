Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Хью Грант подвергся критике за роль умпа-лумпы в мюзикле «Вонка» с Тимоти Шаламе

Актеры с карликовостью раскритиковали Хью Гранта за роль умпа-лумпы в «Вонке»

close
100%
Everett Collection

Хью Грант подвергся критике за роль умпа-лумпы в мюзикле «Вонка» с Тимоти Шаламе, сообщает Variety.

Британский актер с карликовостью Джордж Коппен, наиболее известный по роли Сладкого купидона в сериале Netflix «Школа добра и зла», заявил, что многие его коллеги почувствовали себя ущемленными в правах после кастинга Хью Гранта на роль низкорослого умпы-лумпы.

«Актеры с карликовостью чувствуют, что нас вытесняют из индустрии, которую мы так любим. Многие люди, в том числе и я, утверждают, что артистам с карликовостью следует предлагать обычные роли в драмах и сериалах, как всем остальным. Но нам эти роли не предлагают. Получается, что одна дверь для нас закрыта, но и другую они для нас тоже не открывают», — высказался Коппен.

«Вонка» — предстоящий мюзикл режиссера Пола Кинга по сценарию, написанному им в соавторстве с Саймоном Фарнэби. Фильм является приквелом романа Роальда Даля 1964 года «Чарли и шоколадная фабрика». Роль Вилли Вонки сыграл Тимоти Шаламе.

Мировая премьера фильма назначена на декабрь 2023 года.

Ранее Юрий Стоянов появился в образе женщины-няни в сериале «Артист».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях