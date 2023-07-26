Ольга Бузова ответила на обвинения в задолженности на 200 тысяч рублей

Телеведущая Ольга Бузова предоставила документы об отсутствии у нее задолженности перед налоговой в размере почти 200 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на комментарий звезды сообщил Telegram-канал Super.

Бузова отметила, что у нее есть только одно действующее ИП, по которому официально нет никаких долгов. Появившуюся накануне информацию о ее задолженности перед налоговой она назвала фейком.

В качестве доказательства своих слов Бузова предоставила выписку из налоговой инспекции.

«Я никому ничего не должна. Я исправно плачу налоги. У меня одно ИП. В этом году налоговая запрашивала определенные документы по сверке, мы им предоставили все, что нужно было. Ко мне нет вопросов у налоговой. Очередной фейк про мой долг в 192 тысяч рублей вчера опубликовал какой-то лживый Telegram-канал. Специально вчера запросила бумагу из налоговой об отсутствии у меня задолженности. Она от 24.07.2023. У меня все оплачено», — заявила Бузова.

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