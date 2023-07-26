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Сыгравшая в «Клоне» Хадижу актриса разорвала помолвку с бразильским депутатом

Актриса из «Клона» Карла Диас рассталась с депутатом накануне их свадьбы

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carladiaz/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Сыгравшая в «Клоне» Хадижу актриса Карла Диас разорвала помолвку с бразильским депутатом и зоозащитником накануне их свадьбы. Об этом она заявила в Stories на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Причиной расставания пары стали подозрения в растрате пожертвований со стороны жениха актрисы Фелипе Бекари. Мужчина обвиняется в мошеннических действиях со средствами, собранными на помощь животным. Сейчас полиция Сан-Паулу занимается расследованием дела.

Предполагается, что Бекари потратил деньги на дорогие подарки для Диас, а также оплатил их совместный роскошный отпуск в Италии, куда они отправились в честь помолвки в 2022 году. Диас отказалась обсуждать скандальные обвинения публично, но в личных соцсетях объявила о расставании с Бекари.

«Есть вещи, которые важно прожить наедине с собой. И я хочу воздержаться от громких заявлений. В первую очередь ради нас и наших близких. Но я хочу сказать, что мы с Фелипе больше не пара», — объявила Диас.

Экс-жених актрисы отрицает все обвинения и ответил на ее публикацию словами о верности своих чувств.

«Я любил тебя каждую секунду с первого дня встречи. Прошло почти два года, но мои чувства только окрепли», — написал он.

Ранее звезда «Кинг Конга» Наоми Уоттс рассказала об опыте ранней менопаузы.

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