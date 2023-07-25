Стало известно, на какие жертвы пошел Киллиан Мерфи ради роли в «Оппенгеймере»

Актер Роберт Дауни-младший рассказал о самоотдаче своего коллеги по драме «Оппенгеймер» Киллиана Мерфи. Своими впечатлениями от работы с ирландцем он поделился в интервью изданию People.

Дауни-младший восторженно отозвался о Мерфи, заявив, что никогда не видел «большей самоотверженности актера в главной роли за всю свою карьеру».

В качестве примера он привел историю с выходными актеров фильма, которые они хотели провести вместе. Мерфи отказался от всеобщего веселья, посвятив себя подготовке к съемкам будущих сцен.

«Мы такие: «Эй, у нас впереди три дня выходных. Возможно, мы вместе отправимся за антиквариатом в Санта-Фе. А что ты собираешься делать?» А он ответил: «О, мне нужно выучить 30 000 слов по-голландски. Приятного времяпрепровождения». Что тут скажешь, вот такая самоотверженность ради своей роли», — поделился Дауни-младший.

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