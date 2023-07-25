Жена шефа Ивлева рассказала, как ей удалось забеременеть после курса химиотерапии

Блогер Валерия Куденкова призналась, что ей удалось забеременеть от мужа Константина Ивлева только после многих процедур и отдыха на Мальдивах. Об этом пишет «Пятый канал».

«Я прошла 1000 анализов, гормональных терапий, альтернативных способов. Ничего не помогало», — рассказала Куденкова.

Из-за последствий перенесенной онкологии врачи давали крайне маленькие шансы на то, что девушке удастся забеременеть. Куденкова вспомнила, что в определенный момент была готова отказаться от попыток самостоятельно зачать ребенка. Блогер думала о подготовке к ЭКО, однако устала и решила отправиться отдыхать на Мальдивы с мужем. Когда они вернулись в Россию, Куденкова сделала тест на беременность, который показал положительный результат.

Валерия Куденкова – вторая жена Константина Ивлева. Они поженились в 2021 году. В этом же году родилась их дочь Ника. При этом в соцсетях девушка признается, что больше не хочет детей и делает все возможное для этого. По словам блогера, в ответ на признание она получила много осуждающих сообщений.

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