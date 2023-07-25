Айза назвала себя «дурой» по сравнению с почти бывшей женой Гуфа

Блогерша Айза-Лилуна Ай призналась, что супруга Гуфа Юлия Ковалева оказалась сильнее ее характером. Об этом Айза заявила в YouTube-интервью Ксении Собчак.

«Прямо завидую Юле. Ей 27, и она точно возьмет от Леши все, что ей нужно. Не то, что я, дурочка», — сказала блогерша.

По словам Айзы, она до сих пор находится в созависимых отношениях с рэпером — звезда призналась, что всегда готова прийти к нему на помощь, если тот позовет. При этом блогерша не планирует возобновлять свои отношения с Гуфом, объясняя это тем, что у нее не осталось к нему никаких романтических чувств.

Хотя исключением может послужить, считает Айза, возраст:

«Мы можем сойтись на старости лет, но при двух условиях: трезвость и лечение. Не такое, что на недельку-месяц. Леша не знает, как жить без наркотиков. Когда мы были в отношениях, он 2,5 года не употреблял ничего. Это было один раз в жизни. Ему нужна терапия», — заявила она.

Айза и Гуф поженились в 2008 году. В 2010-м у них родился сын Сэм. Пара рассталась в 2013 году. Одной из причин расставания стало злоупотребление певца запрещенными веществами.

В 2021-м рэпер вступил брак с Юлией Ковалевой. Через год у них родилась дочь Тина. Сейчас супруги находятся в бракоразводном процессе — беседа в суде назначена на 27 июля.

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