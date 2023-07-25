Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно, как тренировались Кены для своих ролей в фильме «Барби»

Тренер Дэвид Хиггинс заставлял актеров заниматься пилатесом ради роли Кена в «Барби»

close
100%
Warner Bros.

Личный фитнес-тренер Марго Робби, Райана Гослинга и других голливудских звезд рассказал GQ, как готовил актеров к ролям Кена в комедии Греты Гервиг «Барби».

«Атмосфера спортзала эффективно вписалась в фильм. Это было весело, и все актеры были готовы просто посмеяться и почувствовать себя хорошо. Речь шла не только об эстетике. Я нахожу, что эстетика приходит естественным образом, когда ты правильно тренируешься и следишь за питанием, но она никогда не должна быть в центре внимания», — отметил Дэвид Хиггинс.

По словам фитнес-тренера, актерам пришлось активно заниматься пилатесом. Кены вместе работали над программами для всего тела, включающими в себя силовые упражнения, а также несколько часов в день посещали танцевальные классы ради подготовки к некоторым эпизодам.

Также Хиггинс скорректировал диету артистов, исключив из нее фастфуд и полуфабрикаты. Помимо этого, тренер призвал актеров придерживаться интервального голодания по системе 16:8.

По сюжету «Барби» главную героиню, которую сыграла Марго Робби, выгоняют из Барбиленда за несоответствие стандартам красоты. Барби и Кену, роль которого исполнил Райан Гослинг, предстоит переехать в реальный мир и адаптироваться ко всем возникающим сложностям.

Ранее Дуэйн Джонсон пожертвовал рекордную сумму в поддержку забастовки актеров.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях