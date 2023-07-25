Стало известно, как тренировались Кены для своих ролей в фильме «Барби»

Личный фитнес-тренер Марго Робби, Райана Гослинга и других голливудских звезд рассказал GQ, как готовил актеров к ролям Кена в комедии Греты Гервиг «Барби».

«Атмосфера спортзала эффективно вписалась в фильм. Это было весело, и все актеры были готовы просто посмеяться и почувствовать себя хорошо. Речь шла не только об эстетике. Я нахожу, что эстетика приходит естественным образом, когда ты правильно тренируешься и следишь за питанием, но она никогда не должна быть в центре внимания», — отметил Дэвид Хиггинс.

По словам фитнес-тренера, актерам пришлось активно заниматься пилатесом. Кены вместе работали над программами для всего тела, включающими в себя силовые упражнения, а также несколько часов в день посещали танцевальные классы ради подготовки к некоторым эпизодам.

Также Хиггинс скорректировал диету артистов, исключив из нее фастфуд и полуфабрикаты. Помимо этого, тренер призвал актеров придерживаться интервального голодания по системе 16:8.

По сюжету «Барби» главную героиню, которую сыграла Марго Робби, выгоняют из Барбиленда за несоответствие стандартам красоты. Барби и Кену, роль которого исполнил Райан Гослинг, предстоит переехать в реальный мир и адаптироваться ко всем возникающим сложностям.

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