Алана Мамаева посоветовала Боне помалкивать после слов о вшитом заде

Блогер Алана Мамаева в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) ответила на слова Виктории Бони, которая раскритиковала ее советы по выбору пластического хирурга.

«Дорогая Виктория, по поводу вшитого зада… Во-первых, тебя это не касается. Во-вторых, давай начнем с того, что твой дорогой Вардан (пластический хирург. — «Газета.Ру») тебе тоже вшивал зад, рисовал кубики пресса», — напомнила Мамаева.

Блогер подчеркнула, что Боню не должны волновать ни ее пластические операции, ни советы, которые она дает своим фанатам. Мамаева уточнила, что хирург, которого рекомендовала Боня, во-первых, не является микрохирургом. Во-вторых, добавила бывшая жена Павла Мамаева, рекомендованный Боней специалист был замешан в деле о домогательствах своих клиентов.

В конце мая Алана Мамаева сделала подтяжку ягодиц и замену имплантов. После сильного похудения у нее произошел птоз ягодиц — отвисание ягодиц, потеря плотности и округлости форм. Модель отметила, что из-за этого ягодичные импланты, которые были у нее ранее, встали не так, как нужно.

Ранее Боня высмеяла Алану Мамаеву из-за гайда по пластическим хирургам.