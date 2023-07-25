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Инстасамка похвасталась подарком от мужа за 30 миллионов рублей

Рэпер Moneyken подарил Инстасамке машину за 30 миллионов рублей

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instasamka/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша и певица Инстасамка (настоящее имя — Дарья Зотеева) написала в Telegram-канале, что муж подарил ей машину за 30 миллионов рублей.

К своему сообщению исполнительница хита «Эту сумку мне муж купил» добавила несколько эмодзи с поцелуями и сердечками.

Поклонники Зотеевой поздравили ее с новым автомобилем и попросили фотографию новинки. При этом сама Инстасамка не спешит публиковать подарок мужа в сети — она не выложила снимки ни в Telegram, ни в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Зотеева вышла замуж за рэпера Олега Еропкина (Moneyken) в ноябре 2021 года. Артистка подтвердила свадьбу, опубликовав фото с обручальным кольцом на безымянном пальце. Еропкин сделал предложение во Франции. Известно, что певица не позвала своего отца на торжество, который перестал с ней общаться после ее ухода из дома.

В мае 2023 года Инстасамка похвасталась, что супруг подарил ей подвеску за миллион рублей. Она отметила, что это ценный подарок для нее, который ей особенно понравился.

15 июля Зотеева призналась, что планирует устроить вторую свадьбу с Moneyken — более хайповую.

Ранее сообщалось, что телеведущая Екатерина Стриженова попала в больницу.

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