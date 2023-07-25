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Doja Cat поссорилась с «котятами»

Подписчики рэперши Doja Cat обвинили ее в неблагодарности после упреков найти работу

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Maria Alejandra Cardona/Reuters

Рэперша Doja Cat в Twitter осудила поклонников за то, что они называют себя «котятами». Она посоветовала удалить фан-странички и заявила, что не любит своих поклонников, так как даже не знает их. Вскоре исполнительница убрала свои посты, ее слова цитирует Forbes.

«Если вы зовете себя «котенком» или «котятами» — значит, вам убрать телефон, найти работу и помочь родителям по дому», — написала рэперша.

Слова Doja Cat вызвали споры среди ее поклонников — большинство осуждало исполнительницу за то, что она неблагодарна к людям, которые «практически оплачивают ее счета». Однако нашлись и те, кто поддержал артистку. Самые популярные фан-аккаунты исполнительницы оказались удалены.

«Doja грубит своим фанатам за слово «котенок», будто ее не зовут Doja Cat. Она не одевалась как кошка и не мяукала на протяжении всего интервью несколько месяцев назад. Ох, она сошла с ума», — написали в Twitter.

Певица Doja Cat выпустила три студийных альбома. Среди ее песен 22 вошли в рейтинг Billboard Hot 100 — в том числе один хит № 1 и семь треков из топ-10.

В мае 2023 года рэперша признавалась, что записывала последние альбомы ради денег. Речь шла об альбомах Planet Her и Hot Pink.

«Это были деньговыжималки, и вы все повелись. Теперь я могу пропасть куда-нибудь, трогать траву на острове с любимыми людьми, пока вы все плачете под посредственную попсу», — писала она.

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