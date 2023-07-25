Со съемочной площадки «Битлджус 2» украли два реквизита

Со съемочной площадки фильма «Битлджус 2» в Восточном Коринфе, штат Вермонт (США), были украдены два реквизита. Об этом пишет The Hollywood reporter со ссылкой на полицейское управление штата.

«Мы трижды пытались произнести имя этой украденной статуи, но оно не звучало! Мы расследуем кражу этой 150-фунтовой скульптуры, — написала полиция в Твиттере, — вместе с фонарным столбом с украшением в виде тыквы». Полиция поделились двумя фотографиями уникальной серой статуи.

Скульптура может показаться знакомой поклонникам оригинального «Битлджуса» , так как это одно из творений Делии Дитц (Кэтрин О'Хара), в которой она дважды оказывалась в ловушке на протяжении всего фильма. В первый раз грузчики пытались принести ее в дом, а во второй — когда «Битлджус» Майкла Китона оживляет ее.

В феврале 2022 года воры украли реквизит и оборудование на сумму 500 000 долларов из съемочных площадок Netflix «Люпин » и «Корона». Это произошло в Париже и Северной Англии соответственно.

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