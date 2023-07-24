Екатерина Стриженова попала в больницу

Телеведущая и актриса Екатерина Стриженова вышла на связь из клиники, куда обратилась после того, как почувствовала признаки анемии. Об этом сообщает kp.ru.

«Капаю железо, ждите «железную леди», — написала звезда.

Издание предполагает, что у теледивы обнаружили низкий уровень железа и гемоглобина в крови — это и стало причиной анемии.

21 июня вышла замуж 22-летняя дочь телеведущей Александра. Пара поженилась еще 16 июня, но не сразу решила раскрывать свою тайну.

Дочь Стриженовой встречается с Антоном Чурековым с 2015 года. Они познакомилась в школе — пара училась в гимназии №1584. Избранник девушки по профессии юрист, он является выпускником МГУ. Александра Стриженова тоже училась в МГУ, в 2022 году она с отличием окончила факультет «Высшая школа современных социальных наук».

Режиссер Александр Стриженов признавался, что доволен выбором дочери, поскольку такие парни «на дороге не валяются». По словам девушки, ее возлюбленный уже прошел всевозможные проверки и давно заслужил доверие семьи.

Ранее Виктория Боня призналась, что выходит замуж.