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Кристофер Нолан объяснил концовку своего фильма «Начало» с Леонардо ДиКаприо

Режиссер Нолан заявил, что у него нет универсального объяснения концовки фильма «Начало»

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Sebastien Fremont/Keystone Press Agency/Global Look Press

Режиссер Кристофер Нолан признался в подкасте Happy Sad Confused, что у него нет универсального объяснения концовки фильма «Начало» с Леонардо ДиКаприо в главной роли.

«Думаю, что верный ответ о концовке озвучила Эмма (жена Нолана, — прим. «Газеты.Ru»). Смысл сцены в том, что персонажу ДиКаприо уже все равно. Это лучшее, что я могу сказать», — заявил режиссер.

Нолан считает, что «эмоциональное» путешествие героя ДиКаприо закончилось, когда тот вернулся к своим детям — его уже не волнует, продолжает ли волчок вращаться или нет. Он просто счастлив.

Режиссер заявил, что его веселит быть в числе тех режиссеров, чьи финалы обсуждают на протяжении многих лет.

Премьера фильма «Начало» состоялась в 2010 году. Лента входит в топ-20 списка 250 лучших фильмов по версии IMDb.

20 июля 2023 года вышел в мировой прокат «Оппенгеймер» Кристофера Нолана. Роль «отца атомной бомбы» Роберта Оппенгеймера в фильме сыграл Киллиан Мерфи. Актер признавался, что ел миндаль целыми днями, чтобы стать внешне похожим на своего героя.

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