Музыкальный фестиваль в Малайзии отменили из-за поцелуя фронтмена The 1975

Организаторы фестиваля Good Vibes отменили мероприятие после того, как фронтмен английской группы The 1975 Мэтти Хилли поцеловал на сцене своего коллегу в знак протеста местных законов, нарушающих права ЛГБТ. Об этом сообщает Deadline.

В заявлении Good Vibes подчеркнули, что все оставшиеся концерты отменены из-за «неоднозначного поведения» The 1975, отметив, что им поступило предписание о завершении работы от местного Министерства связи и массовых коммуникаций.

«Министерство высказало свою непоколебимую позицию в отношении любых участников, которые высмеивают или нарушают законы Малайзии», — заявили организаторы.

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Фронтмен The 1975 Мэтти Хилли открыл свое выступление речью, в которой признался, что не обращал внимание на законы страны, когда соглашался выступить на мероприятии.

«Я совершил ошибку. <...> Но я не вижу смысла приглашать The 1975 в страну, а потом говорить нам, с кем мы можем заниматься сексом», — продолжил он.

После этого он поцеловал басиста Росса Макдональда.

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