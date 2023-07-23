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Музыкальный фестиваль в Малайзии отменили из-за поцелуя фронтмена The 1975

Фронтмен группы The 1975 Мэтти Хилли поцеловал коллегу в знак поддержки ЛГБТ в Малайзии

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Imago/Gonzales Photo/Per-Otto Op/Global Look Press

Организаторы фестиваля Good Vibes отменили мероприятие после того, как фронтмен английской группы The 1975 Мэтти Хилли поцеловал на сцене своего коллегу в знак протеста местных законов, нарушающих права ЛГБТ. Об этом сообщает Deadline.

В заявлении Good Vibes подчеркнули, что все оставшиеся концерты отменены из-за «неоднозначного поведения» The 1975, отметив, что им поступило предписание о завершении работы от местного Министерства связи и массовых коммуникаций.

«Министерство высказало свою непоколебимую позицию в отношении любых участников, которые высмеивают или нарушают законы Малайзии», — заявили организаторы.

В Малайзии гомосексуализм — преступление, которое может наказываться тюрьмой сроком до 20 лет.

Фронтмен The 1975 Мэтти Хилли открыл свое выступление речью, в которой признался, что не обращал внимание на законы страны, когда соглашался выступить на мероприятии.

«Я совершил ошибку. <...> Но я не вижу смысла приглашать The 1975 в страну, а потом говорить нам, с кем мы можем заниматься сексом», — продолжил он.

После этого он поцеловал басиста Росса Макдональда.

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