Барецкий намекнул, что Децл не вернул ему денежный долг

Шоумен Стас Барецкий рассказал «Газете.Ru», что незадолго до смерти рэпер Децл (Кирилл Толмацкий) взял у него в долг. Музыканта не стало в 2019 году, 22 июля ему могло исполниться 40 лет.

«Я с ним, можно сказать, дружил, мы выступали вместе, когда он стал молодой звездой. Потом он упал с музыкального олимпа в андерграунд, а я организовывал для него концерты, — заявил Барецкий. — Децл в последнее время постоянно у меня занимал деньги. Не буду сейчас говорить, отдавал он мне их или нет».

Шоумен также признался, что ему не было близко творчество музыканта.

«Как рэпер он мне не особо нравился, потому что я наблюдал за зарождением рэп-музыки в беднейших районах Нью-Йорка. Люди делали гениальные вещи — поэтому то, что делалось у нас, мне не особо нравилось. И Децл не являлся в этом смысле исключением — не мог я слушать отечественных рэперов, они мне казались недорэперами. Я бы назвал их самобытными музыкальными поэтами», — заключил Барецкий.

Ранее рэпер ST признался, что до сих пор слушает кассету с автографом Децла.