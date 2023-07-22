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Домогаров припомнил Кончаловскому свое увольнение из спектаклей во время семейной трагедии

Актер Александр Домогаров припомнил Кончаловскому свое увольнение из-за болезни жены

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Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Актер Александр Домогаров припомнил Андрею Кончаловскому свое увольнение из спектаклей из-за болезни бывшей жены. Об этом он рассказал в своем интервью kp.ru.

Звезда «Марша Турецкого» раскрыл подробности того, как онкологическое заболевание его второй супруги Ирины Домогаровой тяжело сказалось на нем и их общем сыне, Александре Домогаровом-младшем. Отец и сын старались постоянно быть рядом с Ириной и обеспечить ей всю необходимую заботу.

Это отчасти сказалось на их работе. Домогаров-старший посетовал, что в трагическое для его семьи время не все в профессиональной среде отнеслись к ним с пониманием. В частности он вспомнил, как его лишил работы в театре Андрей Кончаловский.

«Когда заболела Ирина, мы вместе с сыном за ней ухаживали. Конечно, это отнимало силы. И в это же время Кончаловский снял меня со спектаклей. Когда в его семье случилась беда, все, и я, в том числе, отнеслись с пониманием к его беде. А он — нет. Я не нуждаюсь в сочувствии. Мне это категорически не нужно. Но будьте просто людьми. Отнеситесь к чужому горю с пониманием», — высказался Домогаров.

Александр Домогаров-младший сообщил в личных соцсетях, что лечение Ирины Домогаровой не принесло желаемого результата и женщину выписали домой на поруки сына.

Ранее бывший муж Риз Уизерспун был замечен с новой девушкой через четыре месяца после развода.

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