Повзрослевшие главные герои появились в трейлере второго сезона «Пищеблока»

На Кинопоиске вышел трейлер второго сезона сериала «Пищеблок».

В трейлере появились повзрослевшие главные герои. В новых эпизодах зрители увидят продолжение истории пионера и вампира Валерки Лагунова в лагере «Буревестник».

Второй сезон «Пищеблока» с Петром Натаровым в главной роли выйдет 8 июля. Главному герою предстоит сразиться с древним и могущественным существом. В новом сезоне проекта в классе Лагунова появится новенькая, которая может разоблачить его секрет. Юному пионеру и его друзьям, которых сыграли Даниил Вершинин и Ксения Трейстер, помимо борьбы с древним вампиром придется прислушиваться к наставлениям директрисы — ее сыграла Равшана Куркова.

Первый сезон сериала был снят по мотивам одноименного романа писателя Алексея Иванова. Новый сезон не опирается на произведение Иванова и является полностью оригинальным проектом. Однако писатель видел концепцию и одобрил ее.

Режиссером второго сезона стал Эдуард Бордуков, а сценаристом — Сергей Калужанов. К своим ролям также вернулись Даниил Вершинин, Мария Абрамова, Ангелина Стречина.

Ранее сообщалось, что фильмы «Гардемарины 1787. Мир» и «Гардемарины 1787. Война» появятся на российских экранах осенью.