Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Повзрослевшие главные герои появились в трейлере второго сезона «Пищеблока»

Кинопоиск опубликовал трейлер второго сезона сериала «Пищеблок»

На Кинопоиске вышел трейлер второго сезона сериала «Пищеблок».

В трейлере появились повзрослевшие главные герои. В новых эпизодах зрители увидят продолжение истории пионера и вампира Валерки Лагунова в лагере «Буревестник».

Второй сезон «Пищеблока» с Петром Натаровым в главной роли выйдет 8 июля. Главному герою предстоит сразиться с древним и могущественным существом. В новом сезоне проекта в классе Лагунова появится новенькая, которая может разоблачить его секрет. Юному пионеру и его друзьям, которых сыграли Даниил Вершинин и Ксения Трейстер, помимо борьбы с древним вампиром придется прислушиваться к наставлениям директрисы — ее сыграла Равшана Куркова.

Первый сезон сериала был снят по мотивам одноименного романа писателя Алексея Иванова. Новый сезон не опирается на произведение Иванова и является полностью оригинальным проектом. Однако писатель видел концепцию и одобрил ее.

Режиссером второго сезона стал Эдуард Бордуков, а сценаристом — Сергей Калужанов. К своим ролям также вернулись Даниил Вершинин, Мария Абрамова, Ангелина Стречина.

Ранее сообщалось, что фильмы «Гардемарины 1787. Мир» и «Гардемарины 1787. Война» появятся на российских экранах осенью.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях