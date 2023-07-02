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Продюсер Саглиани рассказал о депрессии и алкоголизме впавшего в кому сына Ефремова

Продюсер Илья Саглиани заявил, что впавший в кому Николай Ефремов был в депрессивном состоянии

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Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Продюсер Илья Саглиани заявил, что впавший в кому после падения с третьего этажа Николай Ефремов в последнее время находился в эмоциональном упадке и депрессивном состоянии. В комментарии сайту kp.ru эксперт рассказал, что сын Михаила Ефремова мало общался с другими актерами, но иногда занимал у них деньги.

«Николай всегда стремился быть в центре внимания, но в мире кино: то взлеты, то падения — круговорот актерский. В последнее время он находился в депрессивным состоянии, в состоянии эмоционального упадка. А в начале актерского пути был парень с горящими глазами. Как он свернул на путь выпивки… Может, гены», — поделился Саглиани.

Он добавил, что Николай не поддерживает близкие отношения со старшим братом Никитой — который, в свою очередь, открыто признался, что закодировался от наследственной алкогольной зависимости.

Николай Ефремов был госпитализирован 30 июня после падения из окна своей квартиры на Пролетарском проспекте в Москве. У него диагностировали тяжелую сочетанную травму, после чего провели срочную операцию. На фоне значительной потери крови у наследника артиста также выявили анемию. 31-летнему мужчине вводят большие дозы препаратов, чтобы стабилизировать артериальное давление.

Ранее писательница Татьяна Бронзова рассказала о трудном детстве Николая Ефремова.

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