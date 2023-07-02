Драматург Аркадий Инин попросил прощения у покойной жены за измены

Сатирик Аркадий Инин попросил прощения за измены у жены Инны Ивановой, которая скончалась два года назад. В эфире передачи «Секрет на миллион» на телеканале НТВ он признался, что не сильно раскаивается в содеянном.

«Прости меня, Инка! Чаще это было в поездках. Чувства вины не было, потому что я не считаю, что сильно виноват, что я согрешил. Я же не вложил в это душу. Наверное, она догадывалась», — сказал Инин.

Он рассказал, что мало общался с супругой и ценил ее неразговорчивость. По словам Инина, его жена умерла «мгновенно на руках сына».

85-летний Аркадий Инин — советский и российский писатель, драматург, сатирик, актер, педагог. Псевдоним, а позже официальную фамилию Инин юморист взял в честь жены Инны. Супруга сатирика, с которой он прожил в браке 60 лет, скончалась в 2021 году, а через год не стало его сына Константина. Точная причина смерти мужчины до сих пор неизвестна. Он ушел из жизни в день рождения матери. По словам Инина, первым о смерти Константина узнал старший сын драматурга Вадим.

Ранее Инин рассказал о внезапной смерти сына во время отдыха в Турции.