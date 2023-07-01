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Бедрос Киркоров заявил, что внук Мартин попросил подарить ему на день рождения лаваш

Певец Бедрос Киркоров подарил внуку Мартину лаваш на день рождения

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Бедрос Киркоров рассказал, что внук Мартин попросил подарить ему на день рождения лаваш. В комментарии сайту kp.ru артист заявил, что наследник Филиппа Киркорова является «очень скромным».

«Будете смеяться. Мартин попросил купить ему лаваш, очень он ему нравится», — поделился певец.

29 июня Мартин Киркоров отметил 11-летие. В день праздника мальчик представил дебютный показ коллекции одежды, которую создал в коллаборации с дизайнером Аникой Керимовой. Она похвалила Киркорова-младшего за старания, отметив его талант и высокие шансы стать успешным дизайнером.

Перед Новым годом скромностью сына восхитился и сам Филипп Киркоров — он рассказал, что мальчик отправил Деду Морозу не два письма, как его сестра Алла-Виктория, а только одно.

«А у тебя одно? Ты мой дорогой скромный киркоровский отпрыск. Даже не поверю, что в меня», — сказал Киркоров.

Сын Киркорова Мартин родился 29 июня 2012 года от суррогатной матери. 26 ноября 2011 года таким же способом на свет появилась его сестра Алла-Виктория.

Ранее стало известно, сколько Мартин потратил на создание модной коллекции.

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