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Авербух признался, что хотел бы завести еще детей и дожить до их 20-летия

Хореограф Илья Авербух заявил, что хотел бы еще детей

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averbukhofficial/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Постановщик ледовых шоу Илья Авербух, у которого в 2021 году родился сын Лев, хотел бы завести еще детей. Об этом он заявил в комментарии YouTube-шоу STMEGI TV.

«Хочется жить как можно дольше, тем более у меня совсем маленький сын, ему 14 августа будет только два года. В общем-то, хотел бы еще детей. Хочется не просто, чтобы они появились, а дождаться хотя бы их 20-летия. Стараюсь, но тут уже на все воля божья», — сказал Авербух.

С 2021 года фигурист женат на звезде «Папиных дочек» Елизавете Арзамасовой, они воспитывают сына Льва. До отношений с актрисой Авербух был женат на фигуристке Ирине Лобачевой. В 2004 году у пары родился сын Мартин. В 2007 году Авербух развелся с женой.

В эфире программы «Секрет на миллион» Ирина Лобачева рассказывала, что после расставания с фигуристом столкнулась с алкогольной зависимостью. Когда это произошло, Мартин переехал жить к отцу. Позднее 19-летний сын фигуристов продолжил жить в одном доме с Авербухом. Молодой человек не пошел по стопам родителей и всерьез увлекся скейтбордом.

Ранее Арзамасова рассказала о милой семейной традиции — совместной посадке яблонь.

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