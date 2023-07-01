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Netflix показал тизер документального фильма про Сильвестра Сталлоне

Стриминг Netflix выпустил тизер документального фильма «Слай» про Сильвестра Сталлоне

Стриминговый сервис Netflix представил тизер документального проекта «Слай», посвященного жизни и почти 50-летней карьере американского актера, режиссера, сценариста и продюсера Сильвестра Сталлоне. Его релиз назначен на ноябрь, передает The Hollywood Reporter.

Постановщиком «Слая» выступит Том Зимни, который снимал для Netflix концерт «Брюс Спрингстин на Бродвее» (за режиссуру этого проекта он получил премию «Эмми»).

Как отмечает The Hollywood Reporter, анонс «Слая» был сделан всего через месяц после релиза документального мини-сериала Netflix «Арнольд», героем которого стал друг, коллега и бывший соперник Сталлоне по кинопрокату Арнольд Шварценеггер. С последним на Netflix также вышел комедийный экшн-сериал «ФУБАР» (подробнее о нем можно почитать в рецензии «Газеты.Ru»).

Сам Сталлоне за последний год тоже выпустил два успешных телепроекта для стриминга Paramount+: гангстерский сериал «Король Талсы», придуманный втором «Йеллоустоуна» Тейлором Шериданом, и реалити-шоу «Семья Сталлоне». Оба проекта были продлены на вторые сезоны.

Ранее стало известно, что сын Арнольда Шварценеггера сыграл главную роль в фильме «Called to Duty».

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