Charli XCX выпустила новую песню из фильма «Барби»

Британская певица Charli XCX представила новую песню «Speed Drive». Композиция стала пятым синглом к саундтреку романтической комедии Греты Гервиг «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях. Об этом пишет Pitchfork.

До этого в качестве синглов были выпущены песни PinkPantheress «Angel», «Watati» Кароль Джи и Альдо Ранкса и «Dance the Night» Дуа Липы. На прошлой неделе состоялся релиз трека Ники Минаж и Ice Spice «Barbie World», который стал переосмыслением хита группы Aqua «Barbie Girl».

Целиком саундтрек фильма «Барби» выйдет 21 июля, одновременно со стартом кинотеатрального проката ленты, основанной на серии кукол компании Mattel. Премьера фильма должна состояться в Лос-Анджелесе 9 июля.

Картина «Барби» расскажет о приключениях знаменитой куклы Барби, ее возлюбленного Кена и их друзей. По сюжету Барби вгоняют из сказочного Барбиленда за несоответствие кукольным идеалам, и тогда она вынуждена отправиться в реальный мир в поисках новой жизни. Подробности сюжета пока не раскрываются, но известно, что в картине появятся различные версии Барби и Кена.

РанееРанее стало известно, что президент компании игрушек Mattel повздорил с Марго Робби и Гретой Гервиг на съемках «Барби».