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Регина Тодоренко заявила, что сыновья сели ей на шею

Телеведущая Регина Тодоренко заявила, что очень мягкая в воспитании детей

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reginatodorenko/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Блогерша и телеведущая Регина Тодоренко заявила в беседе с mk.ru, что сыновья садятся ей на шею.

Тодоренко уточнила, что позволяет им это делать. Телеведущая отметила, что как мать мальчиков должна учиться строгости, однако порой она бывает очень мягкой.

«А я зачастую как желе: мягкая и все позволяю. Хочешь это? Да бери, пожалуйста», — поделилась звезда.

Тодоренко также рассказала о методах воспитания своего супруга Влада Топалова. По словам телеведущей, певец — очень включенный отец. Он много занимается детьми и читает различную психологическую литературу. Артист изучает книги по воспитанию и пытается «отрабатывать всяческие стратегии на детях».

«Он смотрит, как лучше и эффективнее, потому что ему небезразлично, что происходит с детками. Они у нас воспитываются не по принципу «сами вырастут», — рассказала блогерша.

Тодоренко воспитывает двоих детей от мужа — певца Влада Топалова. Их первенец Михаил родился в 2018 году. В 2022-м появился на свет второй сын звезд Мирослав.
В июне Тодоренко призналась, что планирует стать матерью в третий раз.

Ранее Регина Тодоренко назвала огород лучшей детской площадкой.

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