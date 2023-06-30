Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сын Михаила Ефремова Николай находится в коме на ИВЛ после падения из окна

Mash: сын актера Ефремова впал в кому после падения с третьего этажа

close
100%
Артем Геодакян/ТАСС

Сын актера Михаила Ефремова Николай находится в коме на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ) после падения с третьего этажа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

По данным издания, повреждения оцениваются как крайне тяжелые, есть угроза жизни мужчины.

Утверждается, что в больницу актер поступил без признаков алкогольного или наркотического опьянения. В ходе двух операций ему установили аппарат наружной фиксации бедра и провели эмболизацию артерии. От полученных травм у Ефремова-младшего открылось сильное кровотечение.

Если мужчина выживет, то, по словам медиков, его ждет тяжелая реабилитация, есть опасность остаться инвалидом из-за перелома таза.

Об инциденте стало известно 30 июня.

По данным канала Baza, Ефремов выпал с третьего этажа со сковородкой в руке.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях