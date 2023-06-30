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Стало известно о состоянии выпавшего из окна сына Ефремова

112: состояние выпавшего из окна сына актера Ефремова Николая оценивают как тяжелое

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Артем Геодакян/ТАСС

Состояние Николая Ефремова, сына актера Михаила Ефремова, после падения из окна врачи оценивают как тяжелое. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По данным канала Baza, он выпал из окна своей квартиры на третьем этаже со сковородкой в руках.

Медики диагностировали у сына Ефремова и Евгении Добровольской сочетанную травму, закрытые переломы бедра и таза. Ему провели срочную операцию. Сейчас мужчина находится без сознания.

О падении Ефремова стало известно 30 июня.

До этого стало известно об улучшении состояния пострадавшего в ДТП с дочерью актера Пореченкова. Сообщается, что 18-летнего Александра Петровского могут вывести из комы в ближайшее время. Медики отмечают положительную динамику состояния пострадавшего.

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