Каталог мультфильмов Миядзаки вернется в библиотеку онлайн-кинотеатра Okko

Каталог мультфильмов Хаяо Миядзаки вернется в библиотеку онлайн-кинотеатра Okko 1 июля. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе стриминга.

Он будет включать такие анимационные хиты, как «Навсикая из долины ветров», «Мой сосед Тоторо», «Принцесса Мононоке», «Унесенные призраками» и многие другие. Всего список насчитывает 20 проектов режиссера. Картины будут доступны всем подписчикам сервиса без дополнительной платы.

«Когда мультфильмы Миядзаки исчезли из всех онлайн-кинотеатров в России, мы поняли, что просто обязаны вернуть его волшебную анимацию российским зрителям», — рассказала Эльвира Дмитриевская, директор по контенту Okko.

В конце мая сообщалось, что мультфильмы Хаяо Миядзаки исчезнут с российских стриминговых платформ. Тогда студия Ghibli, владеющая правами на них, решила не продлевать права на показ своих произведений в России.

Недавно стало известно, что последнее на данный момент аниме японского режиссера Хаяо Миядзаки «Как поживаете?» выйдет в российский прокат.

Ранее сообщалось, что прокат фильма Кристофера Нолана «Оппенгеймер» в Японии оказался под угрозой отмены.