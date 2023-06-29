Звезда реалити-шоу Ким Кардашьян заявила, что скучает по прежнему Канье Уэсту — своему бывшему супругу. Об этом сообщает TMZ.

В новой серии реалити-шоу «Семейство Кардашьян», которую записывали в разгар скандала с антисемитскими высказываниями рэпера, Ким расплакалась в объятиях своей сестры Хлои. Она заявила, что Канье сейчас не тот, каким она знала его в 2014 году во время их свадьбы. Она также отметила, что сделала бы все, чтобы вернуть прежнюю версию Канье.

Канье Уэст, с которым Ким Кардашьян развелась в 2021 году, допускал множество антисемитских высказываний в интервью и социальных сетях. В частности, он признавался в любви к Адольфу Гитлеру и обвинил рэпера Пи Дидди в том, что им якобы «управляют евреи».

После резких заявлений и антисемитских высказываний от сотрудничества с Канье Уэстом отказались дом Balenciaga, компания Adidas, а также главный редактор журнала Vogue Анна Винтур.

В ноябре 2022 года Канье Уэст получил звание «антисемита года» по версии организации StopAntisemitism.