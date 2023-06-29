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Дмитрий Певцов раскрыл секреты своего крепкого брака

Артист Дмитрий Певцов заявил, что готов простить жене все

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Артист Дмитрий Певцов рассказал в беседе с News.ru, как ему удается поддерживать хорошие отношения в браке.

Певцов заявил, что любовь — это работа над собой. Он считает, что в браке необходимо заниматься самовоспитанием. По его мнению, в семейной жизни нужно думать о близких и поддерживать их во всем, а не тянуть одеяло на себя.

Певцов уверен, что также необходимо каждый день «завоевывать» свою жену.

«Я должен делать так, чтобы жена слышала, и видела, и чувствовала мою любовь. Не просто в словах, но и в поступках. И у меня родилась аксиома: я убежден, что простить любимому человеку можно все. Ибо кому плохо, тот сам и виноват», — поделился музыкант.

Певцов завел роман с актрисой Ольгой Дроздовой на съемках фильма «Прогулка по эшафоту». В 1994 году артисты поженились. В 2007-м у них родился сын. Мальчика назвали Елисеем.

До встречи с Дроздовой Певцов находился в гражданском браке на актрисе Ларисе Блажко. В 1990 году у них появился на свет сын Даниил. Через некоторое время после его рождения Певцов и Блажко расстались.

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