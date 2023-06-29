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Онлайн-кинотеатр Start прокомментировал решение суда по делу об ЛГБТ-контенте

Онлайн-кинотеатр Start может обжаловать решение суда по делу об ЛГБТ-контенте

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Shutterstock

Представители онлайн-кинотеатра Start прокомментировали решение суда оштрафовать компанию из-за неправильной маркировки ЛГБТ-контента. Об этом сообщает «Подъем».

В стриминге не исключают, что могут обжаловать решение московского суда. Start должен будет выплатить штраф в 3,7 млн руб. по статье КоАП о распространении среди детей информации, демонстрирующей нетрадиционные сексуальные отношения. Спорную сцену нашли в фильме «Идеальные незнакомцы».

«Речь идет именно о ЛГБТ-демонстрации, а не пропаганде, это принципиально разные статьи. Этот фильм был лицензирован нашим сервисом. Маркировка, изначально зафиксированная в прокатном удостоверении 16+, выданным Минкультом, изменена на платформе, проект давно доступен на Start со знаком 18+», — уточнили в пресс-службе кинотеатра.

Представители сервиса сетуют на то, что в законодательстве не до конца сформулированы критерии для возрастной маркировки контента и определение понятия «ЛГБТ демонстрация», что усложняет работу онлайн-кинотеатров».

Ранее по той же административной статье на полмиллиона оштрафовали дистрибьюторскую компанию «Русский репортаж», а на 4 млн рублей — онлайн-кинотеатр Premier.

Онлайн-кинотеатр Start оштрафовали 29 июня.

Ранее на кинотеатры «Иви» и «Кинопоиск» составили протоколы о пропаганде ЛГБТ. По той же статье на полмиллиона оштрафовали дистрибьюторскую компанию «Русский репортаж», на 4 млн руб. был оштрафован онлайн-кинотеатр Premier

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