Зеленского и папу Римского наградили кинопремией

Президента Украины Владимира Зеленского и папу Римского Франциска наградили премией «Кино во имя мира», сообщает Deadline.

Вместе с ними награды также удостоился режиссер Евгений Афинеевский, несколько лет назад номинировавшийся на премию «Оскар» за свою документальную картину «Зима в огне».

В сопроводительном письме указано, что данные лауреаты получили совместный приз за «свой вклад в свободу Украины, а также гуманитарную помощь по защите гражданских лиц и детей».

В разные годы премию «Кино во имя мира» получали Мухаммед Али, Нельсон Мандела, Михаил Горбачев, Шон Пенн, Анджелина Джоли и Джордж Клуни.

«Но это первый случай, когда два мировых лидера и один режиссер были удостоены совместной награды. На их наградах выгравированы изображения трех украинских детей, погибших 8 марта 2022 года от взрыва ракеты: Ободзинского Владимира (14 лет), Дейнеко Николая (1 год) и Дейнеко Дениса (1 год)», — отмечается в пресс-релизе.

«Кино во имя мира» — некоммерческая организация, основанная продюсером Якой Бизилем в 2002 году в Берлине в ответ на террористические атаки 11 сентября 2001 года. Она представляет собой платформу для гуманитарных проектов и кинематографистов разных стран. В 2008 году также был зарегистрирован фонд «Cinema for Peace».

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