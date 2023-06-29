Татьяна Васильева заявила о возвращении в Россию некоторых уехавших артистов-«тараканов»

Актриса Татьяна Васильева на программе «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым призналась, что уехавшие из России артисты постепенно возвращаются в страну.

«Многие уже здесь. Я случайно вижу их на улице. Смотрю, думаю: «Не может быть?!» Да, здесь, пока не могут появиться на экране, но они среди нас. Мое мнение о них не меняется. От них избавляешься — они все равно возвращаются, как тараканы или клопы», — высказалась Васильева.

Она уточнила, что часто ездит в общественном транспорте, чтобы не опаздывать по делам. По словам артистки, недавно она увидела эмигрировавшего из России деятеля культуры. Васильева считает, что звездам-эмигрантам недостаточно просто «раскаяться», чтобы искупить свою вину перед страной.

«Они так и остались при своем мнении, мне недоступном. Есть ощущение, что у них произошел психический сдвиг. Они ни в чем не нуждались, были востребованы, и тут такое… Покаялись? Прекрасно. Это всегда хорошо, но мало. Раскаяние должно быть таким, чтобы люди поверили», — подчеркнула актриса.

Ранее Васильева раскаялась из-за доноса на известного российского режиссера.