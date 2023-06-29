Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Татьяна Васильева заявила о возвращении в Россию некоторых уехавших артистов-«тараканов»

Актриса Татьяна Васильева призналась, что иногда встречает в России артистов-эмигрантов

close
100%
tatyana_vasileva_official/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Татьяна Васильева на программе «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым призналась, что уехавшие из России артисты постепенно возвращаются в страну.

«Многие уже здесь. Я случайно вижу их на улице. Смотрю, думаю: «Не может быть?!» Да, здесь, пока не могут появиться на экране, но они среди нас. Мое мнение о них не меняется. От них избавляешься — они все равно возвращаются, как тараканы или клопы», — высказалась Васильева.

Она уточнила, что часто ездит в общественном транспорте, чтобы не опаздывать по делам. По словам артистки, недавно она увидела эмигрировавшего из России деятеля культуры. Васильева считает, что звездам-эмигрантам недостаточно просто «раскаяться», чтобы искупить свою вину перед страной.

«Они так и остались при своем мнении, мне недоступном. Есть ощущение, что у них произошел психический сдвиг. Они ни в чем не нуждались, были востребованы, и тут такое… Покаялись? Прекрасно. Это всегда хорошо, но мало. Раскаяние должно быть таким, чтобы люди поверили», — подчеркнула актриса.

Ранее Васильева раскаялась из-за доноса на известного российского режиссера.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях