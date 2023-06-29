Гитарист австралийской металкор-группы Polaris умер в 26 лет

Гитарист австралийской металкор-группы Polaris Райан Сью скончался в возрасте 26 лет. Об этом представители коллектива сообщили в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«С разбитыми сердцами и глубочайшей скорбью сообщаем вам, что наш дорогой брат и коллега по группе Райан Сью скончался утром в понедельник, 19 июня», — говорится в сообщении. Причина смерти не уточняется.

Незадолго до сообщения о смерти музыканта группа опубликовала пост, где объяснила, что отказывается от всех оставшихся концертов в рамках летнего европейского тура из-за «серьезного личного кризиса».

В январе Сью опубликовал в соцсетях пост, в котором рассказал, что столкнулся с проблемами со здоровьем. «Мне пришлось уйти и провести большую часть 2022 года работая над собой, и впервые, сколько я себя помню, я рад сообщить, что больше не принимаю никаких антидепрессантов, больше не живу с постоянным туманом в мозгах», — написал артист.

С Polaris Сью начал сотрудничать в возрасте 16 лет. Коллектив был основан в 2012 году, за время существования он выпустил два студийных альбома — «The Mortal Coil» (2017) и «The Death of Me» (2020).

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