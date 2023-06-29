Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Состоялась премьера первой части третьего сезона «Ведьмака»

На Netflix вышла первая часть третьего сезона сериала «Ведьмак»

close
100%
Netflix

На стриминговом сервисе Netflix состоялась премьера третьего сезона сериала «Ведьмак». Первая часть сезона уже доступна к просмотру.

29 июня вышли первые пять серий проекта — каждая из них длится около часа. 27 июля будут доступны остальные пять эпизодов.

В четвертом сезоне Генри Кавилла в роли Геральта заменит актер Лиам Хемсворт. Генри Кавилл принял решение уйти из сериала из-за расхождений сюжета экранизации «Ведьмака» с книгами Анджея Сапковского. Однако в декабре 2022 года появилась информация, что артиста решили уволить из сериала из-за токсичного отношения к женщинам.

В конце мая шоураннер «Ведьмака» Софи Холланд заявила, что сериал продлят на пятый сезон. По ее словам, работа над новым сезоном начнется после того, как завершатся съемки четвертого эпизода проекта. В съемках четвертого сезона «Ведьмака» будут принимать участие каскадеры из Северной Осетии — в производстве проекта будут участвовать представители компании Film Equus, которую основал осетинский конник Эльбрус Уртаев.

Ранее была названа дата премьеры второго сезона «Пищеблока».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях