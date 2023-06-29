Состоялась премьера первой части третьего сезона «Ведьмака»

На стриминговом сервисе Netflix состоялась премьера третьего сезона сериала «Ведьмак». Первая часть сезона уже доступна к просмотру.

29 июня вышли первые пять серий проекта — каждая из них длится около часа. 27 июля будут доступны остальные пять эпизодов.

В четвертом сезоне Генри Кавилла в роли Геральта заменит актер Лиам Хемсворт. Генри Кавилл принял решение уйти из сериала из-за расхождений сюжета экранизации «Ведьмака» с книгами Анджея Сапковского. Однако в декабре 2022 года появилась информация, что артиста решили уволить из сериала из-за токсичного отношения к женщинам.

В конце мая шоураннер «Ведьмака» Софи Холланд заявила, что сериал продлят на пятый сезон. По ее словам, работа над новым сезоном начнется после того, как завершатся съемки четвертого эпизода проекта. В съемках четвертого сезона «Ведьмака» будут принимать участие каскадеры из Северной Осетии — в производстве проекта будут участвовать представители компании Film Equus, которую основал осетинский конник Эльбрус Уртаев.

Ранее была названа дата премьеры второго сезона «Пищеблока».