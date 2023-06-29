Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Дженнифер Лоуренс сделала необычный подарок Де Ниро на рождение ребенка

Актриса Дженнифер Лоуренс подарила няню Роберту Де Ниро

close
100%
Henry Nicholls/Reuters

Актриса Дженнифер Лоуренс призналась, что сделала необычный подарок коллеге Роберту Де Ниро. Ее слова цитирует NME.

По словам звезды, она сделала «лучший подарок» Де Ниро, когда узнала, что у него родился ребенок. Лоуренс призналась, что обрадовалась новости о пополнении в семье актера.

«Я подарила ему ночной сон — я прислала няню. Я действительно рада за него», — поделилась артистка.

О том, что он стал отцом, Роберт Де Ниро сообщил в мае 2023 года в эфире ET Canada. Отвечая журналисту, сказавшему, что у актера шестеро детей, он ответил, что «вообще-то, семь». 6 апреля у него родилась дочь Джиа. Матерью девочки стала инструктор по боевым искусствам Тиффани Чен, с которой актер познакомился во время съемок фильма «Стажер» в 2015 году.

У Де Ниро есть двое детей от первой жены, актрисы Дайэнн Эбботт: 55-летняя Дрена и 46-летний Рафаэль. В 1995 году суррогатная мать родила актеру и другой его возлюбленной, модели Туки Смит, двух близнецов — Джулиана Генри и Аарона Кендрика. На сегодняшний день им по 27 лет. От второй жены, бывшей стюардессы Грейс Хайтауэр, у него есть 25-летний сын Элиот и 11-летняя Хелен Грейс.

Ранее в семье Мадонны рассказали, что приготовились к худшему после ее госпитализации.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях