Дженнифер Лоуренс сделала необычный подарок Де Ниро на рождение ребенка

Актриса Дженнифер Лоуренс призналась, что сделала необычный подарок коллеге Роберту Де Ниро. Ее слова цитирует NME.

По словам звезды, она сделала «лучший подарок» Де Ниро, когда узнала, что у него родился ребенок. Лоуренс призналась, что обрадовалась новости о пополнении в семье актера.

«Я подарила ему ночной сон — я прислала няню. Я действительно рада за него», — поделилась артистка.

О том, что он стал отцом, Роберт Де Ниро сообщил в мае 2023 года в эфире ET Canada. Отвечая журналисту, сказавшему, что у актера шестеро детей, он ответил, что «вообще-то, семь». 6 апреля у него родилась дочь Джиа. Матерью девочки стала инструктор по боевым искусствам Тиффани Чен, с которой актер познакомился во время съемок фильма «Стажер» в 2015 году.

У Де Ниро есть двое детей от первой жены, актрисы Дайэнн Эбботт: 55-летняя Дрена и 46-летний Рафаэль. В 1995 году суррогатная мать родила актеру и другой его возлюбленной, модели Туки Смит, двух близнецов — Джулиана Генри и Аарона Кендрика. На сегодняшний день им по 27 лет. От второй жены, бывшей стюардессы Грейс Хайтауэр, у него есть 25-летний сын Элиот и 11-летняя Хелен Грейс.

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