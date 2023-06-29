Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Пит Дэвидсон попал в рехаб

Телеведущего Пита Дэвидсона поместили в реабилитационный центр для лечения ПТСР

close
100%
Global Look Press

Телеведущий и комик Пит Дэвидсон помещен в реабилитационный центр для лечения пограничного расстройства личности (ПРЛ) и посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Об этом сообщает The Sun.

«Пит регулярно отправляется в рехаб, чтобы поправить здоровье и взять ментальную паузу, это и произошло», — говорит близкий к ситуации источник.

ПРЛ Дэвидсону диагностировали в 2017 году. ПТСР артист может страдать после недавней аварии.

4 марта 2023 года Дэвидсон, который превысил допустимую скорость, не справился с управлением и врезался в дом, расположенный в Беверли-Хиллз. Позже стало известно, что против комика выдвинуты официальные обвинения в опасном вождении, а 27 июля состоится судебное заседание по обвинению окружной прокуратуры округа Лос-Анджелес.

Ранее с бактериальной инфекцией была госпитализирована 64-летняя певица Мадонна.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях