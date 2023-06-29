Пит Дэвидсон попал в рехаб

Телеведущий и комик Пит Дэвидсон помещен в реабилитационный центр для лечения пограничного расстройства личности (ПРЛ) и посттравматического стрессового расстройства (ПТСР). Об этом сообщает The Sun.

«Пит регулярно отправляется в рехаб, чтобы поправить здоровье и взять ментальную паузу, это и произошло», — говорит близкий к ситуации источник.

ПРЛ Дэвидсону диагностировали в 2017 году. ПТСР артист может страдать после недавней аварии.

4 марта 2023 года Дэвидсон, который превысил допустимую скорость, не справился с управлением и врезался в дом, расположенный в Беверли-Хиллз. Позже стало известно, что против комика выдвинуты официальные обвинения в опасном вождении, а 27 июля состоится судебное заседание по обвинению окружной прокуратуры округа Лос-Анджелес.

Ранее с бактериальной инфекцией была госпитализирована 64-летняя певица Мадонна.