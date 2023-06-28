Мадонна попала в больницу

Американская певица Мадонна на минувших выходных была доставлена в больницу с «серьезной» бактериальной инфекцией. Об этом в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)-аккаунте сообщил менеджер исполнительницы Гай Осири.

По его словам, 24 июня у артистки развилась «серьезная» бактериальная инфекция, из-за которой она несколько дней пробыла в отделении интенсивной терапии. Как заявил Осири, состояние певицы улучшается, однако она по-прежнему находится под наблюдением врачей.

«Ожидается ее полное восстановление», — написал он в соцсети.

Как указал менеджер, из-за внезапной болезни приостановлены все мероприятия с участием Мадонны, в том числе подготовка к зарубежному турне. Исполнительница собиралась в июле отправиться в мировое турне Celebration, приуроченное к 40-летию ее творческой карьеры.

«Мы поделимся с вами более подробной информацией, как только она у нас появится, включая новую дату начала тура и перенесенные концерты», — добавил Осири.

Ранее сообщалось, что Мадонну обошли в списке самых богатых женщин Forbes.