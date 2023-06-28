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Лариса Долина рассказала, почему внучка и дочь переезжают от нее

Певица Лариса Долина заявила, что не может предоставить необходимые условия для внучки

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Лариса Долина сообщила в беседе с mk.ru, что ее дочь Ангелина Миончинская и дочь Александра переезжают из ее дома.

Долина отметила, что у дочери собственная квартира в Москве с хорошим ремонтом. По словам звезды, она и Ангелина долго оттягивали момент переезда. Певица очень не хотела, чтобы родственницы уезжали. Однако Миончинская решила съехать от матери из-за подрастающей дочери. Внучке звезды 11 лет.

Долина объяснила, что внучка уже взрослая и ей нужна отдельная комната. Однако певица не может предоставить ей необходимых условий для проживания.

«У меня просто нет места. Поэтому я думаю, что их переезд — совершенно правильное решение. Сашке нужно свое пространство. Ей необходима возможность приводить в свою комнату друзей. А у меня это сделать не получается. У меня самой график очень насыщенный. Мои студенты часто приезжают ко мне домой заниматься», — поделилась артистка.

Долина не уточнила, когда именно родственницы переедут, однако она будет очень сильно скучать по ним. Звезда планирует навещать дочь и внучку в их новом доме.

Ранее Лариса Долина ответила на обвинения в использовании фотошопа.

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