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Жена Гуфа сообщила о серьезных проблемах со здоровьем на фоне развода

Жена Гуфа Юлия Королева заявила, что не может взять ребенка на руки из-за болезни

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yuliyakorolevaa/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Модель и блогерша Юлия Королева сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о серьезных проблемах со здоровьем.

Королева опубликовала фото из больницы. На одном из снимков модель находится под капельницей. Она рассказала, что у нее заклинило поясницу. Как оказалось, у звезды обнаружили грыжи. Из-за этого блогерша не может ходить. Королева призналась, что впервые сталкивается с состоянием, при котором невозможно передвигать конечностями.

«Самое грустное, что не могу взять на руки ребенка. Ну ничего, я сейчас как воспряну. Грыжи несложные, вылечу. Главное, что с мозгом все в порядке», — отметила модель.
Королева считает, что ее тело «остановило ее» и дало понять, что та идет не туда.

28 июня стало известно, что Королева разводится с рэпером Алексеем Долматовым (Гуфом). Артист опубликовал личную переписку с женой, в которой она заявляет об окончательном разрыве с артистом. Блогерша отметила, что ненавидит его, и попросила не попадаться ей на глаза.

После публикации переписки Долматов выложил реакцию жены на нее. Королева предположила, что певцу не нужна его дочь Тина, раз он показывает их конфликт на публику.

Ранее Айза намекнула, что хочет лишить Гуфа родительских прав.

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