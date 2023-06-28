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Донбасс Опера покажет премьеру балета «Война и мир» в Большом театре

Донецкий театр оперы и балета привезет «Войну и мир» в Большой театр и в Крым

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Донецкий государственный академический театр оперы и балета

Донецкий государственный академический театр оперы и балета привезет премьеру балета «Война и мир» в Большой театр в Москве и в Крым. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на и. о. министра культуры ДНР Михаила Желтякова.

«В этом проекте участвует наш театр, ставит балет «Война и мир». В этом проекте участвуют звезды московского балета и артисты балета донецкого театра», — уточнил министр. В постановке задействовано около 180 артистов только из Донбасс Оперы, в том числе хор и оркестр.

В конце августа постановки покажут в Симферополе, в сентябре донецкие артисты выйдут на сцену Большого театра. Работу над постановкой ведет худрук Донецкого театра Вадим Писарев.

В июне российский актер и режиссер Владимир Машков передал академическому музыкально-драматическому театру в Донецке реквизит и комплект оборудования для видео- и аудиозаписи.

Ранее спектакль об СВО, отмененный в Пермском крае, поставили в Туле.

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