Продюсер Фадеев заявил, что не уважает работавшую с ним певицу Линду

Музыкальный продюсер Максим Фадеев заявил, что устал быть благородным. Об этом он написал в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Фадеев резко высказался о «Голос. Дети» и «Песни» на ТНТ. Также он подчеркнул, что не уважает певицу Линду, с которой какое-то время работал.

По его словам, он не общается с Линдой, потому что «не общается с теми, кого не уважает», а в проектах «Голос. Дети» и «Песни» его не устраивает «убогая музыкальная редакция», и если сменится команда, он «с радостью» вернется.

«Устал быть благородным... Именно те песни собирают ее залы и дают ей возможность есть хлеб. Если бы они (Линда и ее отец. — «Газета.Ru») после своих заявлений в отношении меня так же отказались зарабатывать деньги на моей музыке, я бы их уважал», — поделился 55-летний продюсер.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин в разговоре с «Абзацем» напомнил, что певица Наргиз Закирова, которая обругала матом Ирину Дубцову за концерт в Ташкенте, в свое время сама приехала в Россию из Узбекистана.